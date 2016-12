BORSA USA in lieve calo, bene Apple e Macy's

** In calo dell'1,5% anche il comparto salute trascinato da Celgene e McKesson. La prima lascia sul terreno il 5,7% e la seconda oltre il 10% dopo deludenti previsioni per gli utili.

** In controtendenza il settore delle utility sale dello 0,7%.

** Occhi puntati su Alcoa che diffonderà i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato, dando il via come da tradizione alla stagione delle trimestrali. Il titolo perde lo 0,7%.

** Apple guadagna un punto percentuale sulle indiscrezioni stampa secondo cui il servizio di musica in streaming ha raggiunto nei sei mesi la soglia di 10 milioni di abbonati.

** Balza del 5% Macy's dopo che Starboard Value ha sollecitato il gruppo ad entrare in joint venture per i suoi negozi.