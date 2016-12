Wall Street - Stocks to watch dell'11 gennaio

11 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in moderato rialzo dopo il tonfo della scorsa settimana, che ha segnato il peggior inizio d'anno di sempre, ma gli acquisti sembrano mancare di convinzione in un panorama internazionale improntato alla cautela. La borsa di Shanghai stamattina ha registrato un nuovo crollo del 5% e la chiusura per festività della piazza di Tokyo ha limitato la liquidità sui mercati, accentuando la volatilità. Nessuno spunto dall'agenda macroeconomica odierna mentre sul fronte societario con la trimestrale di Alcoa si apre, come da copione, la stagione dei risultati. Complessivamente gli utili delle società quotate nel quarto trimestre dovrebbero mostrare una flessione del 4,2%, secondo le stime Thomson Reuters Ibes, contribuendo ad alimentare il pessimismo dei mercati. Intorno alle 13,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,47%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,38% e il derivato sul Dow Jones dello 0,36%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 4/32 e rende il 2,147%, il trentennale arretra di 12/32 con un rendimento del 2,939%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** THERMO FISHER SCIENTIFIC, il maggior produttore al mondo di strumenti scientifici, ha annunciato venerdì sera che rileverà AFFYMETRIX per 1,3 miliardi di dollari in contanti o 14 dollari per azione, pari a un premio del 52% sulla chiusura di venerdì. Il titolo Affymetrix nel pre borsa balza del 48%. ** GENERAL MOTORS, FORD, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES : occhi puntati sul settore auto all'apertura del Salone di Detroit. ** Il Ceo di GENERAL MOTORS Mary Barra ha dichiarato che, sebbene la crescita del mercato dell'auto cinese abbia registrato un rallentamento, le vendite saliranno in modo significativo nel lungo termine. ** ALCOA si è aggiudicata un contratto da oltre 1,5 miliardi di dollari dalla controllata del settore aviazione di GENERAL ELECTRIC per la fornitura di componenti utilizzati nella costruzione di motori degli aerei. ** KOHL'S, la catena di grandi magazzini in difficoltà, sta studiando la possibilità di ritirarsi dalla borsa, secondo una fonte citata dal Wall Street Journal ieri. Il gruppo starebbe inoltre valutando di dare mandato a una banca d'investimento per avere consulenza su altre opzioni, tra cui la cessione a una società di private equity. ** La società di investimenti Starboard Value LP ha sollecitato la catena di grandi magazzini MACY'S a impegnarsi a realizzare maggior valore dalle partecipazioni immobiliari, compreso il famoso negozio in Herald Square a New York, scrive il Wall Street Journal. L'investitore attivista, in una lettera al management di Macy's, ha detto che pur sostenendo i piani di tagli dei costi della catena vuole che proseguano le operazioni nel settore immobiliare per aggiungere liquidità alle riserve del gruppo, aggiunge il quotidiano. ** APPLE sale di quasi un punto percentuale prima dell'avvio ufficiale degli scambi. Secondo il Financial Times il servizio di streaming di musica del gruppo nei sei mesi ha toccato la soglia dei 10 milioni di abbonati. ** UNDER ARMOUR cede oltre il 4% nel pre market dopo che Morgan Stanley ha tagliato il giudizio e il prezzo obiettivo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia