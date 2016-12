Wall Street - Stocks to watch dell'8 gennaio

8 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street muovono al rialzo sulla scia del recupero delle borse cinesi, del rimbalzo dei prezzi del greggio dopo i minimi dei dodici anni toccati ieri e del rafforzamento dello yuan. Gli occhi degli investitori sono inoltre puntati sul dato mensile sull'occupazione negli Stati Uniti che sarà pubblicato oggi. Le attese sono per un aumento dei posti di lavoro non agricoli di circa 200.000 unità a dicembre, con il tasso di disoccupazione fermo al 5%. Le borse cinesi oggi hanno chiuso in rialzo, aiutate dal rafforzamento del cambio dopo che la banca centrale cinese ha innalzato il midpoint della banda di oscillazione dello yuan su dollaro per la prima volta nelle ultime nove sedute. L'azionario ha inoltre beneficiato dalla decisione di Pechino di sospendere il sistema di blocco automatico degli scambi in Borsa, considerato tra le ragioni delle vendite degli ultimi giorni. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,85%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dell'1,03% e il derivato sul Dow Jones dello 0,81%. Il mercato obbligazionario è in calo: il benchmark decennale cede 7/32 e rende il 2,177%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CIRRUS LOGIC è in calo nel pre-borsa, dopo che ieri il fornitore di Apple ha rivisto al ribasso le proprie stime per il terzo trimestre. Apple è in moderato rialzo. ** TIME WARNER è in rialzo di oltre il 2% nel pre-market dopo che il New York Post ha scritto che gli investitori attivisti potrebbero spingere la società a mettersi in vendita o a vendere il business HBO. ** BAXALTA INTERNATIONAL è in rialzo di circa il 3,8% nel pre-borsa, a 42 dollari, sulle indiscrezioni che Shire Pharmaceuticals si sta preparando ad annunciare un'offerta da 32,5 miliardi di dollari per la casa farmaceutica, probabilmente lunedì. Shire sta salendo di oltre il 2% nel pre-market. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia