BORSA USA in calo su timori Cina, greggio, giù Yahoo! su voci taglio occupati

7 gennaio (Reuters) - L'azionario Usa è in netto calo per la seconda seduta consecutiva a causa della persistente volatilità dei mercati cinesi e dell'inesorabile calo dei prezzi del greggio.

Le perdite si sono ridotte parzialmente sulla notizia della sospensione del blocco automatico degli scambi in Cina che scattava in corrispondenza di forti perdite degli indici borsistici. Oggi la borsa di Shanghai ha chiuso in calo del 7% con le contrattazioni che sono state bloccate dopo appena mezz'ora.