Wall Street - Stocks to watch del 7 gennaio

7 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Attorno alle 12,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 44,75 punti (-2,25%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 132,75 punti (-2,99%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 365 punti (-2,17%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 9/32 e rende il 2,15%. Tra i titoli in evidenza oggi: La catena di ristoranti CHIPOTLE MEXICAN GRILL è stata raggiunta da un avviso di garanzia in seguito alle indagini su casi di norovirus individuati l'anno scorso in California. Chipotle ha preannunciato un crollo del 14,6% delle vendite nel quarto trimestre. Diversi broker hanno drasticamente tagliato i target price di Chipotle. Ieri MACY'S ha comunicato il taglio delle previsioni sugli utili 2015 e la riduzione di oltre 2.000 posti di lavoro, con l'obiettivo di risparmiare 400 milioni di dollari. L'AD di UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Oscar Munoz, è stato sottoposto ad un trapianto cardiaco ieri. Il fondo hedge attivista Starboard Value ha inviato una lettera a YAHOO in cui chiede un cambio dei vertici manageriali e minaccia una battaglia assembleare. Secondo Business Insider, Yahoo sta pensando di tagliare almeno il 10% della forza lavoro. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla materia, BLACKSTONE GROUP e Gaw Capital Partners stanno valutando offerte separate per Ascendas Hospitality Trust, società di Singapore che dovrebbe essere valutata circa 600 milioni di dollari.