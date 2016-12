BORSA USA in calo su ritracciamento prezzi greggio

30 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in lieve ribasso sulla scia del ritracciamento dei prezzi del greggio, con il Brent ora in calo di oltre il 3%.

** Attorno alle 16,35 italiane, il Dow Jones cede lo 0,38%, avviandosi a chiudere l'anno in calo dello 0,9%. L'indice S&P perde lo 0,41%, con un bilancio leggermente positivo per il 2015 (+0,5%). Il Nasdaq scende dello 0,47%, segnando da inizio anno un rialzo del 7,3%.

** Tra i singoli titoli Fairchild Semiconductor sale del 3,3% a 20,67 dollari. La società ha reso noto di avere ricevuto una offerta non amichevole da Party G sulla totalità del capitale al prezzo di 21,70 dollari per azione, superiore rispetto ai 20 dollari per azione dell'offerta amichevole di On Seiconductor presentatata a novembre.