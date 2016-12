Wall Street - Stocks to watch del 30 dicembre

30 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa suggeriscono un avvio di seduta da piatta a in lieve calo per Wall Street, dopo il balzo della seduta registrato ieri.

In vista del ponte per la fine dell'anno non ci sono appuntamenti macro significativi da segnalare se non le vendite immobiliari in corso di novembre alle 16,00 e le scorte settimanali prodotti petroliferi Eia alle 16,30.