BORSA USA in rialzo con energetici, corrono Pep Boys e Neurometrix

29 dicembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street procedono in deciso rialzo, trascinati dagli energetici.

I prezzi del greggio, infatti, stanno rimbalzando grazie al raffreddamento del clima negli Stati Uniti e in Europa.

** Tra gli altri titoli in evidenza, corre Neurometrix (+10% circa): la società ha annunciato il lancio di un test per valutare le neuropatie sistemiche, in particolare quelle legate al diabete.