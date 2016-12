BORSA USA in calo, pesa comparto energia per effetto discesa greggio

28 dicembre (Reuters) - Inizio di seduta in rosso per Wall Street, appesantita dai titoli dell'energia che risentono della nuova discesa dei prezzi del petrolio.

In calo tutti e dieci i principali settori dell'S&P 500, guidati appunto dal -2% dell'energy index. Exxon cede l'1,1%, Chevron il 2%.

"Il ribasso del 3% del greggio di questa mattina dimostra che i veditori dominano ancora il mercato dell'energia e questo crea timori su Wall Street che si accompagnano a una normale digestione dei forti rialzi registrati la scorsa settimana", commenta Adam Sarhan, AD di Sarhan Capital a New York.

** L'S&P 500 è scivolato oggi in territorio negativo da inizio anno, mentre il Dow risulta in calo di circa il 2%. Il Nasdaq Composite è in rialzo da inizio anno di oltre il 6%.