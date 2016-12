Wall Street - Stocks to watch del 23 dicembre

23 dicembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano una seduta in rialzo a Wall Street in attesa di una serie di dati macro, con i prezzi del greggio che estendono il recupero avviato a inizio settimana.

In agenda oggi la revisione delle licenze edilizie di novembre, i redditi e consumi personali e i beni durevoli sempre per novembre oltre alla fiducia dei consumatori finale dicembre a cura dell'Università del Michigan e la vendita di nuove case per il mese scorso. Attese anche le scorte Usa settimanali di prodotti petroliferi dell'Eia.

** MICRON TECHNOLOGY ha reso noto un fatturato inferiore alle stime nel trimestre e sorpreso il mercato con una perdita fra i 5 e i 12 centesimi per azione e un giro d'affari in discesa, fra 2,9 e 3,2 miliardi di dollari per il secondo trimestre a causa della debolezza della domanda di semiconduttori per Pc e una diminuzione del prezzo medio di vendita. Continua...