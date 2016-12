BORSA USA si attesta in rialzo dopo dato Pil, ripresa greggio

22 dicembre (Reuters) - Indici in leggero rialzo a Wall Street, sostenuti dal dato superiore alle attese del Pil del terzo trimestre e dal recupero del greggio dai minimi del 2004.

** Volumi previsti sottili questa settimana complice la seduta abbreviata di giovedì e la chiusura di venerdì per Natale.

** Tutti i dieci principali settori del S&P sono in territorio positivo alla guida di quello dei beni di consumo discrezionali.

** Nike avanza di mezzo punto percentuale in attesa della diffusione della trimestrale a mercati chiusi.

** In denaro Ford : secondo Automotive News sarebbe in trattative con Google per collaborare alla costruzione di vetture autoguidate.