BORSA USA in rialzo con tech e finanziari

21 dicembre (Reuters) - Wall Street inizia la settimana di Natale in territorio positivo, alla guida di technologici e finanziari.

**Berkshire è in rialzo dell'1,5% e rappresenta la più grande spinta al settore finanziario.

**Disney sale dello 0,7% grazie a "Star Wars: The Force Awakens" che ha infranto il record al botteghino con 517 milioni di dollari in biglietti venduti in tutto il mondo fino a domenica.