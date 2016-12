Wall Street - Stocks to watch del 21 dicembre

21 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi nella settimana di Natale, con il greggio sui minimi da 11 anni. Gli scambi dovrebbero essere ridotti a causa delle prossime festività con la seduta di giovedì che sarà accorciata. I prezzi del greggio continuano a perdere terreno, sulla pressione per la situazione di eccesso di offerta. Si guarda ai mercati globali positivi, sulla scia della buona chiusura dell'Asia, che ha acquistato blue-chip cinesi. Un report Reuters dice che la banca centrale cinese manterrà una politica accomodante per sostenere l'economia nel 2016. L'azionario Usa venerdì ha chiuso in ribasso, sui timori che andavano dagli effetti negativi di un calo del greggio, fino a una possibile risposta globale all'aumento dei tassi deciso dalla Federal Reserve. Intorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello lo 0,85%, quello sul Nasdaq dello 0,86% e quello sul Dow Jones dello 0,72%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 1/32 e rende il 2,20%, il trentennale 3/32, con rendimento del 2,91%. Tra i titoli in evidenza oggi: Disney sale del 2,1% nel premarket, dopo che "Star Wars: The Force Awakens" ha polverizzato i record, con incassi globali stimati per 517 milioni di dollari a ieri. Apple guadagna l'1,5%, dopo la firma di un accordo con con la società di apparecchiature per telecomunicazioni Ericsson, che chiude a una disputa durata un anno. Microsoft avanza dello 0,9%, dopo un report di Barron, che indica per le azioni spazi di rialzo del 30% nei prossimi 18 mesi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia