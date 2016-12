Wall Street - Stocks to watch del 18 dicembre

18 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in calo in un mercato in cui il sell-off sulle commodity non mostra segni di allentamento. Gli scambi potranno essere particolarmente volatili per il 'quadruple-witching' di oggi, giornata di scadenza delle opzioni e futures su indici e azioni. I prezzi del greggio si avviano a chiudere la terza settimana consecutiva di perdite sulla scia delle continua pressione per la situazione di eccesso di offerta che appesantisce il mercato. L'agenda macro odierna vede pochi dati se fa eccezione per il preliminare sul Pmi servizi e la stima flash sul Pmi composito, entrambi attesi per le 15,45 italiane. Intorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,41%, quello sul Nasdaq lo 0,17% e quello sul Dow Jones lo 0,42%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 11/32 e rende il 2,19%, il trentennale guadagna 19/32, con rendimento del 2,90%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo svizzero Zurich ha annunciato che rileverà da WELLS FARGO l'operatore assicurativo controllato nel settore dell'agricoltura Rural Community Insurance Services (RCIS) per 675 milioni di dollari, più l'eccesso di capitale alla data del closing, stimato a 375 milioni di dollari. BRISTOL-MYERS SQUIBB cederà a Viiv Healtcare, controllata della britannica GlaxoSmithKline attiva nei trattamenti per la cura dell'Hiv, la sua pipeline di farmaci per l'Hiv, a diverse fasi di sviluppo, per una cifra iniziale di 350 milioni di dollari. RED HAT ha pubblicato ieri sera risultati trimestrali migliori delle attese e alzato per la seconda volta le sue previsioni sulle vendite annuali. Il contractor nella settore della difesa CACI INTERNATIONAL è in pole position per rilevare una controllata di Lockheed Martin attiva nell'IT, secondo fonti vicine al dossier. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia