Wall Street - Stocks to watch del 17 dicembre

17 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi dopo il primo aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve in quasi un decennio, che segnala la fiducia nella forza dell'economia statunitense. La banca centrale americana ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti, portandolo allo 0,5%. Il presidente Janet Yellen ha parlato di gradualità per i successivi rialzi, che dipenderanno dall'inflazione che per ora è ben al di sotto del target Fed al 2%. Gli investitori terranno d'occhio la capacità dell'economia di sostenere tassi più elevati. Oggi sono attesi i dati Usa sui disoccupati settimanali, che dovrebbero segnare un calo a 275.000 da 282.000. Intorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,24%, quello sul Nasdaq lo 0,46% e quello sul Dow Jones lo 0,3%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 11/32 e rende il 2,24%, il trentennale balza di 1*02/32, con rendimento del 2,95%. Tra i titoli in evidenza oggi: PANDORA sale del 19,8% dopo avere definito "equilibrate" le tariffe fissate dal board del copyright Usa per la trasmissione di musica. FEDEX sale del 6,2% dopo aver registrato un utile del trimestre superiore alle attese. AVON PRODUCTS sale del 13% dopo che il Wall Street Journal ha scritto che Cerberus è vicino a un'intesa per acquistare la controllata Avon North American. ACCENTURE perde l'1,3%, GENERAL MILLS il 2,8% dopo i risultati.