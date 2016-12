Wall Street - Stocks to watch del 16 dicembre

16 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi in vista dell'atteso aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. La banca centrale americana annuncerà l'esito dell'incontro di politica monetaria alle 20 ora italiana e mezz'ora più tardi seguirà una conferenza stampa della presidente Janet Yellen. Un aumento del tasso benchmark, attualmente vicino allo zero, sarebbe il primo dal 29 giugno 2006. La Fed dovrebbe poi muoversi con gradualità per i successivi rialzi, secondo un sondaggio Reuters. Questo dovrebbe contribuire a calmare il nervosismo dei mercati, di recente scossi dal crollo dei prezzi del greggio e dalla flessione dello yuan cinese. Ieri la borsa Usa è salita grazie al rally dei finanziari e degli energetici, ma ha chiuso ben sotto i massimi di seduta. Intorno alle 13,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,46%, quello sul Nasdaq lo 0,47% e quello sul Dow Jones lo 0,53%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale arretra di 1/32 e rende il 2,271%, il trentennale è piatto con un rendimento del 2,992%. Tra i titoli in evidenza oggi: VALEANT cede il 3,4% nel pre borsa dopo aver tagliato le previsioni sull'utile del quarto trimestre. DISNEY sale invece dell'1,2%, spinta dall'arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del nuovo episodio di "Guerre stellari". FORD MOTOR ha annunciato ieri di essersi assicurato un permesso dalla California per iniziare a testare le sue auto a guida autonoma sulle strade pubbliche dal prossimo anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia