BORSA USA in rialzo con finanziari ed energetici, attesa per Fed

** Intorno alle 19,10 italiane il Dow Jones guadagna l'1,2%. L'S&P 500 avanza dell'1,3%, guidato dal +3% circa del settore energia e dal +2,5% dei finanziari. Il Nasdaq è in rialzo dell'1,2%.

** Le banche beneficiano delle aspettative di un miglioramento del margine di interesse grazie a tassi più alti, con GOLDMAN SACHS, JP MORGAN, MORGAN STANLEY e BANK OF AMERICA in progresso di oltre il 3%.

** In rialzo del 4,7% MICRON che rileverà le quote restanti della taiwanese Inotera Memories per circa 3,2 miliardi di dollari.