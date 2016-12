Wall Street - Stocks to watch del 14 dicembre

14 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente negativi, con l'attenzione degli investitori tutta proiettata verso l'atteso rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. La banca centrale Usa inizierà il meeting di due giorni domani e gli operatori vedono all'85% la possibilità di un aumento del tasso target allo 0,25%-0,50% dall'attuale zero-0,25%, secondo il programma FedWatch di Cme Group. La volatilità domina sui mercati azionari globali anche alla luce del minimo pluriennale toccato dallo yuan cinese e del nuovo scivolone del greggio. Intorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,21%, quello sul Nasdaq lo 0,30% e quello sul Dow Jones lo 0,28%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale arretra di 1/32 e rende il 2,143%, il trentennale è piatto con un rendimento del 2,879%. Tra i titoli in evidenza oggi: DUPONT cede l'1,2% nel pre market dopo l'annuncio venerdì della fusione con Dow Chemical, che arretra dello 0,5%. TRINA SOLAR balza del 17% prima dell'avvio ufficiale delle contrattazioni dopo aver ricevuto una proposta per essere ritirata dalla borsa da parte di un gruppo che comprende l'AD del gruppo e Shanghai Xingsheng Equity Investment & Management, che valuta la società oltre 980 milioni di dollari. JARDEN sale di oltre il 4% nel pre borsa dopo che Newell Rubbermaid ha annunciato che rileverà la società per creare un gruppo di prodotti di largo consumo da 16 miliardi di dollari di ricavi. TWITTER ha comunicato di aver allertato alcuni utenti sulla possibilità che hacker sostenuti da uno stato abbiano tentato di ottenere dati sensibili dai loro account. Secondo la società tuttavia non ci sono indicazioni che gli hacker siano riusciti ad avere informazioni sensibili da quello che viene definito "un piccolo gruppo di account" preso di mira. ALIBABA GROUP HOLDING ha raggiunto un accordo da 266 milioni di dollari per acquistare il South China Morning Post e altri asset media di SCMP Group. APPLE si è aggiudicata un accordo con la pop star Taylor Swift per diffondere in esclusiva un video del suo recente tour mondiale attraverso il servizio streaming Apple Music. ATMEL, oggetto di un'offerta da parte della concorrente tedesca Dialog Semiconductor, ha annunciato nel weekend di aver ricevuto un'altra proposta non sollecitata a 9 dollari per azione in contanti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia