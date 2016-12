Wall Street - Stocks to watch dell'11 dicembre

11 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, sui prezzi del greggio che toccano i minimi da sette anni per le preoccupazioni legate all'eccesso di offerta. A questo si aggiungono le attese per il primo aumento dei tassi Usa da parte della Fed dal 2006, che potrebbe essere deciso la prossima settimana. Pesa anche lo yuan, che è calato ai minimi da 4 anni e mezzo, alimentando i timori sulla forza dell'economia. I future sui Fed fund danno una probabilità dell'85% a un aumento dei tassi. Secondo un sondaggio Reuters solo un analista su 18 esclude un aumento dei tassi. Alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,9%, il contratto di riferimento sul Nasdaq sale dell'1% e il derivato sul Dow Jones dell'1,1%. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il decennale sale di 11/32 e rende il 2,19%. Tra i titoli in evidenza oggi: DuPont cala del 4,8% nel premarket, dopo l'intesa per la fusione con Dow Chemical nell'ambito di un accordo che capitalizza la nuova società 130 miliardi di dollari. United Technologies sale dell'1,42%, dopo l'annuncio di un piano di ristrutturazione finalizzato a ridurre i costi. SunEdison in rialzo del 6,4%, dopo l'annuncio della vendita di asset del settore eolico per 209 milioni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia