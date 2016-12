Wall Street - Stocks to watch del 10 dicembre

10 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbe attestarsi a 269.000 unità; in calendario anche i prezzi all'import e all'export di novembre, che dovrebbero, rispettivamente, scendere dello 0,7% e dello 0,3% rispetto al mese precedente. Attorno alle 12,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 11 punti (+0,54%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 24,50 punti (+0,53%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 80 punti (+0,46%). Il mercato obbligazionario è in lieve calo: il benchmark decennale perde 5/32 e rende il 2,23%. Tra i titoli in evidenza oggi: Un manager di HALLIBURTON ha detto che probabilmente l'acquisizione di BAKER HUGHES, deal da 35 miliardi di dollari, verrà chiusa nel 2016 invece che quest'anno, a causa dei colloqui ancora in corso con i regolatori. SUNEDISON ha ridotto la componente cash dell'offerta d'acquisto per VIVINT SOLAR di 2 dollari, a 7,89 dollari per azione. PEP BOYS - MANNY, MOE & JACK, società attiva nella rivendita di componenti per auto, ha posto fine all'accordo che aveva siglato con Bridgestone e accettato l'offerta d'acquisto superiore presentata dal raider finanziario Carl Icahn. Secondo alcune fonti, l'operatore di private equity KKR è in pole position per l'acquisizione di Mills Fleet Farm per oltre 1,2 miliardi di dollari. Bloomberg scrive che l'operatore di private equity Apax Partners punta a vendere a PVH CORP la metà della joint venture costituita per gestire le attività di Tommy Hilfiger in Cina. Stando l'agenzia, l'asset viene valutato circa 500 milioni di dollari. Raiffeisen Bank International ha ceduto la divisione slovena a Biser Bidco, veicolo che fa capo all'operatore di private equity APOLLO GLOBAL MANAGEMENT . I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. Il produttore di software per il settore assicurativo EBIX ha detto che continua ad essere interessato al'acquisizione di Xchanging, sebbene la sua offerta da 450 milioni di dollari è stata superata ieri da COMPUTER SCIENCES, che ha messo sul piatto 480 milioni di sterline. Nomura ha nominato AMAZON, COACH, NIKE e TJX come titoli preferiti nel settore retail in America per l'anno prossimo. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia