Wall Street - Stocks to watch del 9 dicembre

9 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede le scorte e le vendite all'ingrosso di ottobre e la rilevazione sulle riserve settimanali di prodotti petroliferi. Attorno alle 13 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 0,75 punti (+0,04%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 4,50 punti (-0,1%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 30 punti (+0,17%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,24%. Tra i titoli in evidenza oggi: DOW CHEMICAL balza del 7,25% nel pre-market e DUPONT del 7,22% sulle indiscrezioni riguardanti trattative per una fusione, che darebbe vita ad un colosso con una capitalizzazione di mercato oltre 120 miliardi di dollari. COMPUTER SCIENCES ha annunciato l'acquisizione di Xchanging per circa 721 milioni di dollari. Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla situazione, YAHOO rinuncerà al piano di scorporare la partecipazione in ALIBABA, operazione da 31 miliardi di dollari. Nel pre-market il titolo Yahoo sale dell'1,98%. LULULEMON ATHLETICA, azienda che produce abbigliamento per lo yoga, ha archiviato il terzo trimestre fiscale con un utile in calo del 12% e ha ridotto la parte alta della forchetta sui ricavi attesi per l'intero anno a 2,03-2,04 miliardi rispetto al precedente range 2,03-2,06 miliardi. KINDER MORGAN cede il 7% nel pre-market dopo aver annunciato ieri un taglio del dividendo del 75%.