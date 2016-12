Wall Street - Stocks to watch del 4 dicembre

4 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica è densa, con in testa il dato sulla creazione di posti di lavoro negli Usa a novembre: le attese sono per un incremento di 200.000 buste paga, con un tasso di disoccupazione pari al 5%. In calendario anche la media dei salari di novembre, attesa in crescita dello 0,2% rispetto al mese precedente, la media di ore lavorative settimanali sempre del mese scorso, che dovrebbe attestarsi a 34,5 ore, e la bilancia commerciale di ottobre, che dovrebbe evidenziare un deficit di 40,5 miliardi di dollari. Attorno alle 12,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 8 punti (+0,39%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 13,25 punti (+0,29%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 63 punti (+0,36%). Il mercato obbligazionario è in discreto rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,305%. Tra i titoli in evidenza oggi: BIG LOTS ha rivisto l'outlook sull'anno fiscale 2015: ora stima un utile per azione normalizzato compreso fra 2,95 e 3 dollari. Per quanto riguarda il terzo trimestre fiscale, il gruppo ha registrato un risultato normalizzato in perdita di 1 cent per azione; gli analisti stimavano un pareggio. L'operatore di private equity Barington Capital ha inviato una lettera in cui propone un piano di ristrutturazione ad AVON PRODUCTS e ha messo in guardia contro l'offerta di Cerberus Capital Management, fondo specializzato in turnaround, di acquisire la divisione nordamericana. KALOBIOS PHARMACEUTICALS balza del 33,7% nelle contrattazioni di pre-market dopo l'acquisizione dei diritti mondiali su una terapia per la cura della malattia di Chagas. Nomura ha avviato la copertura di LINKEDIN con buy e un target price di 290 dollari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia