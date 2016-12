Wall Street - Stocks to watch del 3 dicembre

3 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street indicano un rimbalzo dell'azionario Usa in avvio seduta. Il mercato sembra abbandonare il tono negativo della vigilia sul discorso 'hawkish' di ieri del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, e rivolge l'attenzione al fronte europeo, dove il consiglio delle Bce dovrebbe scoprire le carte sul potenziamento delle politiche di stimolo. Yellen ha detto ieri che il momento in cui la Fed alzerà i tassi è un momento cui tutti guardano con impazienza perché testimonierà la strada fatta dall'economia Usa fuori dalla recessione. La numero uno della Fed, che riparlerà oggi in occasione dell'audizione di fronte al comitato economico congiunto del Congresso Usa, ha inoltre espresso fiducia sull'economia americana. Sul fronte dei dati macro, ieri i numeri sugli occupati del settore privato Usa a novembre a cura di Adp, che anticipano quelli complessivi in arrivo domani, hanno rafforzato le attese di un primo ritocco verso l'alto dei tassi d'interesse da parte di Federal Reserve nel prossimo meeting del 15 e 16 dicembre. L'agenda di oggi vede in primo piano le statistiche sulle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (alle 14,30 italiane) e l'Ism non manifatturiero di novembre (alle 16,00). Intorno alle 13,35 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,47%, quello sul Nasdaq guadagna lo 0,56% e il derivato sul Dow Jones lo 0,3%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale scende di 5/32 e rende il 2,199%. Tra i titoli in evidenza oggi: AVAGO TECHNOLOGIES balza dei quasi il 9% negli scambi del premarket dopo che la società ha riportato un utile trimestrali migliore delle attese. DYAX ha annunciato di avere ricevuto un primo via libera al progeto di acquisizione da parte di Shire Pharmaceuticals. La Commissione Ue ha avviato una indagine formale sul trattamento fiscale di MCDONALD'S in Lussemburgo. SEARS HOLDING ha riportato un calo della perdita trimestrale grazie al taglio dei costi, ma le vendite continuano a scendere. I ricavi totali si sono ridotti infatti del 20% a 5,75 miliardi anche a causa della chiusura di alcuni punti vendita. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia