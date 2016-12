Wall Street - Stocks to watch del 2 dicembre

2 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori che evitano di prendere posizione in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. La Yellen parlerà all'Economic Club of Washington alle 17,25, ora italiana. I dati economici sono stati contrastati nelle ultime settimane: la spesa per costruzioni è aumentata, ma si è verificato un netto calo dei numeri sulla produzione, oltre vendite al dettaglio deboli. I numeri sull'occupazione di venerdì, però, sono stati forti. Intorno alle 13,35 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 è stabile, quello sul Nasdaq sale dello 0,03%, il derivato sul Dow Jones cala dello 0,04%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale scende di 1/32 e rende il 2,16%. Tra i titoli in evidenza oggi: Yahoo sale del 5,3% nel premarket, dopo le notizie di stampa secondo le quali il gruppo sta valutando la vendita delle attività core di internet. Alibaba, partecipata da Yahoo sale dello 0,9%. Facebook sale di un modesto 0,2% dopo che l'AD Mark Zuckerberg, ha detto che metterà il 99% delle azioni Facebook da lui detenute, per un valore di circa 45 miliardi di dollari, in un nuovo progetto filantropico. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia