BORSA USA in rialzo, mercato resta in attesa di dati macro chiave

L'indice Ism sull'attività manifatturiera statunitense è sceso a 48,6, inferiore alle stime di consensus e posizionandosi sotto quota 50, discrimine che separa la contrazione dalla crescita, per la prima volta da novembre.

A fronte di questo dato, le statistiche sulla spesa per le costruzioni hanno però evidenziato una crescita ai massimi da otto anni segnalando che l'economia rimane su un terreno positivo nonostante qualche rallentamento nella spesa per i consumi e la debolezza del manifatturiero.

Gli investitori mantengono alta l'attenzione sui dati per cogliere segnali sullo stato di salute dell'economia Usa in vista della riunione di metà dicembre della Federal Reserve da cui ci si aspetta un rialzo dei tassi di interesse. A questo riguardo il dato più importante sarà quello sul mercato del lavoro di novembre, in agenda il prossimo venerdì.