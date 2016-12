Wall Street - Stocks to watch dell'1 dicembre

1 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street anticipano una partenza di dicembre con tono positivo sulla scia della buona seduta delle piazze asiatiche grazie ai segnali di stabilizzazione della fase di rallentamento dell'economia cinese. I dati ufficiali cinesi sull'attività manifatturiera hanno mostrato una contrazione ad un ritmo più basso rispetto ad ottobre alimentando le speranza che l'economia abbia beneficiato del sostegno del governo. Il mercato è tuttavia concentrato sugli importanti appuntamenti economici della settimana che potrebbero determinare la futura politica monetaria Usa. In particolare venerdì prossimo saranno pubblicate le statistiche sul mercato del lavoro di novembre, dato rilevante in vista della riunione di metà dicembre della Federal Reserve da cui ci si aspetta un rialzo dei tassi di interesse. L'agenda macro odierna vede intanto l'indagine Pmi per il mese di novembre (alle 15,45 italiane) e l'Ism manifatturtiero, sempre per il mese scorso (alle 16,00). Alle 16,00 attesi anche i numeri sulla spesa per le costruzioni di ottobre. Intorno alle 13,50 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,36%, quello sul Nasdaq lo 0,34%, il derivato sul Dow Jones lo 0,39%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale scende di 5/32 e rende il 2,237%, il trentennale cede 8/32 con un rendimento del 3,003%. Tra i titoli in evidenza oggi: GREAT WESTERN BANCORP ha raggiunto l'accordo per acquistare HF FINANCIAL con un'operazione in azioni e cash valutata 139,5 milioni di dollari. DOW CHEMICAL ha raggiunto un accordo con Gowan Company per la vendita di un portafoglio di attività relative ai disserbanti. Il prezzo della cessione non è stato reso noto. Alla fine di ottobre il gruppo aveva annunciato l'intenzione di rivedere tutte le opzioni relative alle atività dei prodotti agrochimici il cui fatturato è in calo da tre trimestri. LOCKHEED MARTIN, attraverso la controllata Sikorsky Aircraft, si è aggiudicata due contratti separati del valore di 940 milioni di dollari per la manutenzione e la logistica a sostegno dei sistemi di difesa dell'esercito americano. INFOBLOX ha riportato ieri sera risultati per il primo trimestre e previsioni per il secondo sopra le aspettative. Il provider di servizi infornatici di rete ha inoltre annunciato un buyback azionario da 100 milioni di dollari. MATTRESS FIRM HOLDING ha annunciato ieri sera l'accordo per l'acquisizione di HMK Mattress Holdings, gruppo che possiede il rivenditore Sleepy's, per circa 780 milioni di euro. L'operazione integrerà i due più grandi rivenditori specializzati nei materassi degli Stati Uniti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia