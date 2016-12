BORSA USA debole, mercato attende dati macro in settimana

30 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è leggermente cedente in un mercato che attende alcuni dati macro chiave nel corso della settimana, tra cui quelli sul mercato del lavoro venerdì, con lo sguardo rivolto anche alle prossime decisioni di politica monetaria da parte delle banche centrali Usa e Europa.

Nonostante gli scarsi movimenti, i tre principali indici di borsa sono comunque impostati per chiudere in rialzo per il secondo mese consecutivo.