Wall Street - Stocks to watch del 30 novembre

30 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente positivi nella prima seduta della settimana, in cui l'azionario Usa riprende la sua piena attività dopo il lungo weekend del Ringraziamento che ha visto i mercati chiusi giovedì e aperti a orario ridotto venerdì. Gli investitori si preparano a una settimana ricca di dati macro che culminerà venerdì con le statistiche sul mercato del lavoro di novembre, sotto stretta osservazione in vista della riunione di metà dicembre della Federal Reserve da cui ci si aspetta un rialzo dei tassi di interesse. Una mossa in direzione opposta è attesa invece dalla Banca centrale europea che nel meeting di giovedì dovrebbe annunciare nuove misure di allentamento monetario. Intorno alle 13,40 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,12%, quello sul Nasdaq lo 0,28%, il derivato sul Dow Jones lo 0,16%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale scende di 2/32 e rende il 2,232%, il trentennale cede 2/32 con un rendimento del 3,004%. Tra i titoli in evidenza oggi: Dopo la seduta di venerdì, con i titoli legati ai consumi penalizzati dai primi dati sulla stagione dello shopping ufficialmente partita con il Black Friday, i riflettori resteranno puntati sul comparto retail per il Cyber Monday, la principale giornata dell'anno per gli acquisti online. COMPUTER SCIENCES lascia sul campo il 57% nel pre borsa in vista dell'avvio delle negoziazioni dopo lo spin off delle attività Public Sector in Nord America. FITBIT sale del 3,2% negli scambi prima dell'apertura ufficiale di borsa sulla scia della promozione da parte di Barclays a "overweight" da "equal weight". SOHU.COM cede invece il 3% dopo che Goldman Sachs ha tagliato il giudizio a "sell" da "neutral".