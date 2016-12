Wall Street - Stocks to watch del 27 novembre

27 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con i trader focalizzati sulla stagione degli acquisti natalizi, che parte con la festività del Thanksgiving, celebrata ieri. Si prevede una seduta tranquilla, considerato che il mercato resta aperto mezza giornata. Oggi chiude alle ore 19 italiane. La stagione delle festività è fondamentale per la grande distribuzione perchè nel periodo si concentra una quota degli acquisti annui pari al 20-40%. Ma si prevede cautela. Secondo la National Retail Federation, le vendite saliranno del 3,7% dal +4,1% del 2014. Sui mercati pesa l'azionario cinese, che ha registrato oggi il ribasso peggiore da oltre tre mesi. Attorno alle 13,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,08%, quello sul Nasdaq lo 0,3%, il derivato sul Dow Jones lo 0,02%. Il mercato obbligazionario è positivo, con il decennale che sale di 7/32, rendimento il 2,21%. Tra i titoli in evidenza oggi: Amazon avanza dello 0,54% nel premarket, in attesa dell'avvio della stagione degli acquisti. Walt Disney perde lo 0,8%, dopo aver annunciato che la sua rete dedicata allo sport ESPN ha perso 3 milioni di abbonati nel 2015. STM sale del 4%, dopo che la tedesca Infineon ha detto che l'anno si chiuderà con risultati più forti delle attese. KaloBios Pharmaceuticals balza del 72,9% dopo che il direttore generale, Martin Shkreli, ha mandato un tweet, dicendo che intende non prestare più le azioni della società. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia