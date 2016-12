Wall Street - Stocks to watch del 25 novembre

25 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica è molto fitta: prevede la revisione delle licenze edilizie di ottobre, i consumi reali e i redditi personali sempre del mese scorso (i redditi sono attesi in rialzo dello 0,4% rispetto a settembre), l'indice Pce di ottobre, gli ordini di beni durevoli sempre del mese scorso, stimati in calo dell'1,5%, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbero attestarsi a 270.000 unità, i prezzi delle case di settembre, la stima flash dell'indice Pmi servizi di novembre (atteso a 55,0) e la stima flash dell'indice Pmi composito sempre del mese in corso. In calendario anche: l'indice sulla fiducia dei consumatori finale di novembre, calcolato dall'Università di Michigan, stimato a 93,1; le vendite di nuove case ad ottobre, che dovrebbe aumentare del 6% rispetto a settembre, e le scorte settimanali di prodotti petroliferi, communicate dall'Eia. Attorno alle 13,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 3,25 punti (+0,16%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 7 punti (+0,15%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 35 punti (+0,2%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,23%. Tra i titoli in evidenza oggi: DEERE & CO ha chiuso il trimestre con utili in calo ma superiori alle attese. HEWLETT-PACKARD perde il 7,79% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver pubblicato, ieri, i risultati trimestrali. Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla situazione, EMC manterrà la maggioranza in Virtustream e abbandonerà i piani per inserire il fornitore di servizi cloud in una joint venture con VMWARE. Quest'ultima avrà soltanto una quota di minoranza. Un comitato di consulenti esterni alla Food and Drug Administration (Fda) ha dichiarato che un farmaco sperimentale per la cura della distrofia muscolare di BIOMARIN PHARMACEUTICAL non ha dimostrato di essere sufficientemente efficace da ottenere l'approvazione. Il Wall Street Journal scrive che il dipartimento di Giustizia Usa sta indagando su COMCAST, accusata di aver violata le leggi antitrust nelle pratiche di business delle vendite tramite tv via cavo. DONALDSON COMPANY ha chiuso il primo trimestre fiscale con un utile netto per azione normalizzato di 34 cent, un cent meglio delle attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia