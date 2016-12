BORSA USA in calo dopo abbattimento aereo russo, male viaggi, crociere

24 novembre (Reuters) - L'azionario Usa è in calo in mattinata con gli investitori che tornano a prediligere asset meno rischiosi dopo che la Turchia ha abbattuto un caccia russo, anche se i dati sul pil segnalano una crescita economica più robusta.

** Soffrono in particolare i tour operator e le agenzie viaggi online come Priceline e TripAdvisor e le società di navigazione come Carnival e Royal Caribbean che cedono intorno al 2,5%. Perdite tra il 3% e il 4% per le compagnie aeree American Airlines, Delta Air Lines e United Continental.