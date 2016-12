WALL STREET - Stocks to watch del 23 novembre

I titoli in evidenza:

PFEIZER, ALLERGAN. Pfizer annuncerà oggi l'acquisizione di Allergan per oltre 150 miliardi di dollari, la più importante fusione nella storia delle aziende farmaceutiche, secondo alcune fonti vicine al dossier. Allergan balza del 4,97% a 328 dollari nel pre borsa, mentre Pfeizer avanza dell'1,09% a 32,53 dollari.

PERRIGO. Astrazeneca ha oggi annunciato la vendita a Perrigo per 380 milioni di dollari dei diritti negli Stati Uniti del proprio trattamento Entecort contro la malattia di Crohn.

FACEBOOK. Il fondatore e direttore generale Mark Zuckemberg ha annunciato che si prendereà un congedo di paternità di due mesi in occasione della nascita della figlia. Non ha precisato chi dirigerà l'azienda in sua assenza. Continua...