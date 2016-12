BORSA USA poco mossa, male healthcare, in rialzo tech

19 novembre (Reuters) - Indici piatti a Wall Street in un listino che vede i titoli legati al settore sanitario interrompere il rally di tre sedute dopo che UnitedHealt ha tagliato le stime sugli utili mentre i tecnologici sono in rialzo.

** UnitedHealth è in calo 5% zavorrando il Dow Jones sulla scia del profit warning che trascina al ribasso i titoli del comparto come Anthem e Aetna, in calo di oltre il 6%.