WALL STREET - Stocks to watch del 19 novembre

MILANO, 19 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario indicano un avvio positivo per Wall Street all'indomani della pubblicazione dei verbali Fed del meeting di ottobre che hanno evidenziato che il board era già convinto che dicembre sia un buon momento per una stretta monetaria, nonostante qualche timore nel lungo termine.

BEST BUY, la più grande catena statunitense di elettronica di consumo, ha riportato un calo del 2,3% dei ricavi trimestrali per le deboli vendite di tablet e cellulari e per il le minori entrate da servizi. Il titolo è in deciso calo negli scambi del preborsa.