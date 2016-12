BORSA USA positiva con Apple e energetici, attesa per minute Fed

18 novembre (Reuters) - Wall Street si muove in territorio positivo al traino di Apple e dei titoli energetici, in attesa della pubblicazione dei verbali della riunione di ottobre della Federal Reserve che potrebbero sostenere le attese di un aumento dei tassi di interesse il mese prossimo.

Il clima resta tuttavia improntato alla cautela per i timori sulla sicurezza dopo gli attacchi di venerdì a Parigi. "Tutti gli occhi sono puntati sulla Fed, ma l'attenzione degli investitori continua a essere rivolta anche ai timori geopolitici", commenta Peter Cardillo, economista di First Standard Financial a New York. "Questi fattori esterni terranno il mercato sulle spine, a prescindere da quello che la Fed potrà o meno indicare".