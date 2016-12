BORSA USA positiva, giù titoli turismo, Starwood Hotels in deciso calo

16 novembre (Reuters) - Wall Street è positiva tra scambi nervosi intorno a metà seduta, con gli investitori che non vedono un particolare impatto economico nel lungo termine dagli attacchi di venerdì sera a Parigi.

** A risentire degli attacchi di Parigi sono soprattutto i titoli legati al turismo, con American Airlines in calo del 2,4%, United Continental dell'1,8% e Delta Airlines del 2,7%. Il gruppo di crociere Carnival perde il 2,6% così come la società di viaggi Expedia.

** Starwood Hotels lascia sul campo il 5,3% dopo l'accordo per essere rilevata da Marriott International per 12,2 miliardi di dollari, o 72,08 dollari per azione. Marriott cede un modesto 0,3%.