BORSA USA, indici riducono rialzo, Nasdaq vira in negativo

NEW YORK, 16 novembre (Reuters) - Indici in timido rialzo a Wall Street con l'eccezione del Nadsaq : secondo gli investitori gli attentati di Parigi hanno un impatto economico di lungo periodo marginale.

** In denaro i petroliferi con le quotazioni del greggio in rialzo dopo gli attacchi aerei lanciati dalla Francia in Siria. Exxon sale dello 0,7% e Chevron dello 0,8%.