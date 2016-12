RPT-Wall Street - Stocks to watch del 16 novembre

(Aggiusta visualizzazione testo) 16 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo dopo lo scivolone venerdì scorso dei futures a seguito degli attacchi a Parigi in cui sono morte oltre 130 persone. L'agenda macroeconomica odierne non prevede grandi appuntamenti, c'è solo il dato New York Fed manufatturiero novembre alle 14,30. Attorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 5,5 punti (+0,27%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 8 punti (+0,18%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 29 punti (+0,16%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,2588%. Tra i titoli in evidenza oggi: Starwood Hotels cede lo 0,9% a 74,30 dollari nel pre borsa dopo l'accordo per essere rilevata da Marriott International per 12,2 miliardi di dollaro o 72,08 dollari per azione. Marriott balza dell'1,04% a 73,50 dollari. JD.COM, seconda società cinese di vendita online, ha annunciato ricavi trimestrali in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo 2014, in linea con le attese degli analisti. Mastercard stima una crescita a due cifre dei volumi delle transazioni delle carte di credito in Cina, grazie ai successi delle vendite online nella seconda economia mondiale, secondo quanto ha detto un responsabile a Reuters. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia