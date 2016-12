Wall Street - Stocks to watch del 13 novembre

13 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi alla produzione finali di ottobre, stimati in rialzo dello 0,2% rispetto al mese precedente e in calo dell'1,2% tendenziale, le vendite al dettaglio di ottobre, attese in ribassso dello 0,3% rispetto a settembre, le scorte all'industria di settembre, che dovrebbero risultare invariate rispetto al mese precedente, e l'indice di fiducia dei consumatori, calcolato dall'università del Michigan, di novembre, stimato a 91,5. Attorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4 punti (-0,2%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 15 punti (-0,33%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 42 punti (-0,24%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale <US20YT:RR> guadagna 7/32 e rende il 2,29%. Tra i titoli in evidenza oggi: CISCO SYSTEMS perde il 4,78% nelle contrattazioni di premarket dopo aver archiviato il secondo trimestre fiscale con utile e ricavi inferiori alle attese. NORDSTROM crolla nel premarket (-20% circa) a causa di vendite nel terzo trimestre nettamente sotto le aspettative degli analisti. YUM BRANDS sale del 4,66% nel premarket dopoa ver comunicato l'andamento delle vendite di ottobre e anticipato le previsioni sul quarto trimestre. FOSSIL GROUP lascia sul terreno il 18,45% nel premarket dopo aver deluso le attese sulle vendite del terzo trimestre e aver registrato un utile netto in calo. MYLAN balza del 9,03 nel premarket, mentre PERRIGO cede l'8,98%: secondo fonti vicine alla situazione, l'offerta d'acquisto ostile della prima sulla seconda, operazione da 26 miliardi di dollari, è vicina al fallimento. DISH NETWORK CORP ha inviato una risposta alla Federal Communications Commission in cui sostiene che la proposta di fusioone tra CHARTER COMMUNICATIONS e TIME WARNER CABLE non sarebbe nell'interesse pubblico. APPLIED MATERIALS ha chiuso il trimestre con ricavi in rialzo del 4,6%. Un gruppo di lavoratori di WAL-MART STORES, che chiede un aumento degli stipendi e benefit, ha iniziato una protesta che durerà per quindici giorni, dunque sino al Black Friday. MERCK & CO ha annunciato l'acquisizione di Harrisvaccines, senza fornire i dettagli finanziari dell'operazione. BLACKSTONE GROUP ha acquisito Japan Residential Investment Company per circa 450 milioni di dollari. TOLL BROTHERS vola nel premarket (+8,58%) dopo che JP Morgan ne ha alzato il rating ad overweight da neutral. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia