BORSA USA debole con energia e materie prime, focus su intenzioni Fed

12 novembre (Reuters) - Borsa Usa in calo, anche se sopra i minimi intraday, appesantita dai settori delle materie prime e dell'energia che a loro volta risentono della debolezza dei prezzi delle commodity.

L'attenzione degli investitori resta concentrata comunque sulle intenzioni della Fed in merito a un possibile rialzo dei tassi di interesse a breve. Sui tempi la presidente della banca centrale Usa Janet Yellen non ha voluto oggi fare commenti, ma i dati odierni sul mercato del lavoro non contrastano con l'idea che un intervento sui tassi possa arrivare a dicembre.