WALL STREET - Stocks to watch del 12 novembre

NEW YORK, 12 novembre (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio incerto per Wall Street con il mercato che preferisce attendere i numerosi interventi in agenda di esponenti Fed, tra cui quello del presidente Janet Yellen a Washington, prima di prendere posizione.

Poco dopo le 13 il futures Dow Jones e-minis cede lo 0,10%, quello S&P 500 segna +0,01%, quello sul Nasdaq -0,01%.

Sul fronte macro saranno monitorati con attenzione il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, attese a 270mila unità contro le 276mila della settimana precedente e quello sulle scorte di prodotti petroliferi elaborato dall'Eia.

Ieri l'azionario Usa ha chiuso in calo a causa della debolezza dei titoli 'oil' e dei retailer dopo l'outlook deludente di Macy's. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq hanno chiuso tutti e tre in calo dello 0,32%.

Sull'obbligazionario i treasuries decennali cedono 2/32 e rendono il 2,32%, mentre quelli trentennali perdono 10/32 e rendono il 3,11%.

I titoli in evidenza:

APPLE ha avviato colloqui con le banche Usa per sviluppare un sistema di pagamento 'person to person' via telefonia mobile, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.