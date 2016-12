Wall Street - Stocks to watch dell'11 novembre

11 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. In assenza di dati macroeconomici e risultati corporate di rilievo in agenda, la giornata si presenta come una tappa di transizione. Attorno alle 12,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 3 punti (+0,14%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 7,25 punti (+0,16%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 26 punti (+0,15%). Il mercato obbligazionario è chiuso oggi per festività. Tra i titoli in evidenza oggi: Secondo il sito di news tecnologiche Re/code, l'offerta da 67 miliardi di dollari di Dell per EMC potrebbe naufragare a causa di un'imposta fiscale che potrebbe arrivare a 9 miliardi di dollari. HORIZON PHARMA cade del 17,65% nelle contrattazioni di pre-market dopo che EXPRESS SCRIPTS l'ha esclusa dal network di farmacie Usa. Il presidente di ALIBABA GROUP HOLDING, Jack Ma, ha detto che il gruppo punta ad arrivare a due miliardi di clienti a livello mondiale nell'arco di un decennio. MOLSON COORS BREWING è vicina all'acquisto del resto di della joint venture MillerCoors LLC negli Usa per 12 miliardi di dollari. JP Morgan ha alzato il target price di MCDONALD'S a 119 da 117 dollari, confermando overweight. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia