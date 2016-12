Wall Street - Stocks to watch del 10 novembre

10 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi all'import e all'export di ottobre, stimati, rispettivamente, in calo dello 0,1% e dello 0,2% rispetto al mese precedente, le scorte e le vendite all'ingrosso di settembre, previste, rispettivamente, invariate e in crescita dello 0,1% rispetto ad agosto. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 3,25 punti (-0,16%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 10 punti (-0,21%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 29 punti (-0,16%). Il mercato obbligazionario è in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 5/32 e rende il 2,32%. Tra i titoli in evidenza oggi: Lo hedge fund attivista Elliott, forte di una partecipazione del 2,9% del capitale del gruppo tedesco Dialog Semiconductor , ha detto di essere contrario all'acquisizione di ATMEL, operazione da 4,6 miliardi di dollari. D.R. HORTON ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un utile per azione di 64 cent, due cent meglio delle previsioni. EXONE crolla del 31% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver comunicato, ieri, risultati deludenti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia