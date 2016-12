BORSA USA cala di oltre l'1% su timori aumento tassi, dati deboli Cina

9 novembre (Reuters) - Wall Street perde più dell'1%, il maggiore ribasso da sei settimane, sui timori per un aumento dei tassi e dopo i dati macro deboli dalla Cina. L'export cinese di ottobre (-6,9%) ha segnato il quarto calo consecutivo, mentre l'import è sceso del 18,8%. Venerdì il mercato ha chiuso poco mosso dopo i dati sull'occupazione forti che, secondo gli investitori, potrebbero spingere la Fed ad aumentare i tassi. I trader danno una probabilità del 70% a un aumento dei tassi Usa a dicembre, secondo FedWatch. L'azionario Usa per settimane ha ignorato i rischi sull'economia globale, sostenuto da risultati societari migliori delle attese e da segnali di rafforzamento sul fronte interno. "Abbiamo appena avuto una fase di rialzo e direi che siamo apposto, per almeno un paio di settimane", dice Gary Kaltbaum, di Kaltbaum & Associates a Orlando, Florida. Intorno alle 19,50 italiane il Dow Jones perde l'1,16%, l'indice S&P 500 l'1,19%, il Nasdaq Composite l'1,22%. Priceline è tra i peggiori del listino dopo i risultati deboli. In calo anche la concorrente Expedia. Il prezzo del greggio che passa in negativo dopo una seduta europea forte, spinge in calo il settore energia. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia