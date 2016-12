Wall Street - Stocks to watch del 9 novembre

9 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, dopo i dati macro deboli dalla Cina, che hanno riacceso timori di un rallentamento dell'economia globale. L'export cinese a ottobre è calato del 6,9%, segnando il quarto calo consecutivo, mentre l'import ha segnato una riduzione del 18,8%. Venerdì il mercato ha chiuso poco mosso dopo i dati sull'occupazione forti che, secondo gli investitori, potrebbero spingere la Fed ad aumentare i tassi. I traders danno una probabilità del 70% a un aumento dei tassi Usa a dicembre, secondo FedWatch. Intorno alle 13,40 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,33%, quello sul Nasdaq dello 0,36% e quello sul Dow Jones dello 0,27%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,34%, il trentennale cala di 2/32 con un rendimento del 3,094%. Tra i titoli in evidenza oggi: APACHE sale di oltre il 10% nel premarket, dopo aver respinto un possibile takeover da un soggetto non identificato e mentre sta lavorando con Goldman Sachs su una possibile strategia difensiva, scrive Bloomberg. PLUM CREEK TIMBER balza di oltre il 20% nel premarket, dopo l'accordo secondo il quale darà vita con Weyerhaeuser a un gruppo da 23 miliardi di dollari. WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL +8,8% nel premarket, dopo la notizia che Point72 Asset Management LP ha una quota del 5,7% ed è così diventato il quarto azionista. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia