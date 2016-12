Wall Street - Stocks to watch del 6 novembre

6 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con l'attenzione del mercato tutta proiettata sui dati del primo pomeriggio relativi agli occupati non agricoli che potrebbero spingere la Federal Reserve verso il primo rialzo dei tassi di interesse in quasi un decennio. I numeri, in agenda alle 14,30 italiane, dovrebbero mostrare la creazione di 180.000 nuovi posti di lavoro a ottobre con un tasso di disoccupazione stabile al 5,1%, secondo un sondaggio condotto da Reuters. Lo stato di salute del mercato del lavoro è uno dei fattori chiave nelle decisioni della Fed. Intorno alle 13,20 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede un frazionale 0,02%, quello sul Nasdaq guadagna lo 0,11% e quello sul Dow Jones arretra dello 0,07%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 3/32 e rende il 2,234%, il trentennale guadagna 11/32 con un rendimento del 2,994%. Tra i titoli in evidenza oggi: TRIPADVISOR lascia sul terreno l'8,5% negli scambi prima dell'avvio ufficiale della seduta sulla scia dei risultati annunciati ieri sera, con ricavi e utili inferiori alle aspettative che hanno innescato tagli al prezzo obiettivo da parte dei broker. La trimestrale premia invece NVIDIA che sale del 10% nel pre borsa. LEXICON PHARMACEUTICALS balza di oltre il 23% nel premarket dopo i risultati e la sigla di un accordo di licenza per il diabete con Sanofi. WALT DISNEY ha chiuso il trimestre con utili in rialzo e sopra le attese. KRAFT HEINZ ha invece mancato le aspettative in termini di eps e ricavi. ALIBABA ha annunciato oggi l'acquisizione di Youku Tudou, noto come lo YouTube cinese, per 27,60 dollari per Adr. La società biotech ZS PHARMA mette a segno un progresso del 40% nel pre borsa sull'annuncio che verrà acquistata dal gruppo britannico AstraZeneca per circa 2,7 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia