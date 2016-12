Wall Street - Stocks to watch del 5 novembre

5 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo dopo che ieri Janet Yellen ha dichiarato che un rialzo dei tassi a dicembre resta una possibilità. Ieri l'azionario statunitense aveva chiuso in territorio negativo. Intorno alle 13,55 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,44%, quello sul Nasdaq lo 0,31% e quello sul Dow Jones lo 0,41%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 4/32 e rende il 2,245%. Tra i titoli in evidenza oggi: FACEBOOK guadagna oltre il 4% nel pre-market sulla scia dei risultati migliori delle attese. QUALCOMM cede il 6,4% prima dell'apertura, dopo aver diffuso stime sugli utili del primo trimestre sotto le attese. HOMEAWAY balza di circa il 22% nel pre-market dopo che EXPEDIA ha annunciato l'acquisto del sito per 3,9 miliardi di dollari. Expedia sale del 4,6% nel pre-borsa. WHOLE FOODS cede il 5,7% nel pre-market dopo il calo a sorpresa nelle vendite trimestralia parità di perimetro. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia