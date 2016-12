Wall Street - Stocks to watch del 4 novembre

4 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in lieve rialzo in un panorama internazionale sostenuto da dati macro positivi e dall'impegno della Banca centrale europea a rafforzare le misure di stimolo se necessario. I mercati rimangono comunque proiettati sui dati relativi all'occupazione statunitense che saranno diffusi venerdì per vedere se i numeri saranno abbastanza forti da sostenere un aumento dei tassi di interesse a dicembre. Nel frattempo gli investitori avranno la possibilità di valutare lo stato di salute dell'economia Usa attraverso i dati Adp sugli occupati del settore privato e l'indagine Ism sul settore servizi, entrambi in calendario oggi. Intorno alle 13,15 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,15%, quello sul Nasdaq lo 0,24% e quello sul Dow Jones lo 0,18%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale sale di 3/32 e rende il 2,207%, il trentennale è in rialzo di 8/32 con un rendimento del 2,988%. Tra i titoli in evidenza oggi: GROUPON ha annunciato che il co-fondatore Eric Lefkofsky lascia l'incarico di amministratore delegato tornando al ruolo di presidente. Il gruppo ha anche previsto per il trimestre in corso e per il 2016 ricavi sotto le stime degli analisti, affossando il titolo che negli scambi prima dell'avvio ufficiale lascia sul campo il 24% e si avvia ad aprire la seduta sui minimi di tre anni. TESLA MOTORS ha promesso di accelerare la produzione delle sue auto elettriche dopo il successo del lancio del Suv Model X, spingendo il titolo al rialzo del 7,6% nel pre market nonostante il gruppo abbia registrato la peggiore perdita degli ultimi 10 trimestri. Sale di oltre il 4% nel pre borsa anche MICHAEL KORS sulla scia dei risultati appena diffusi, che hanno mostrato un aumento del 6,9% dei ricavi trimestrali grazie a una buona domanda nelle Americhe. Anche TIME WARNER ha pubblicato i dati del terzo trimestre, con una crescita dei ricavi del 5,1%. LOCKHEED MARTIN si è aggiudicata un contratto preliminare di un valore fino a 5,37 miliardi di dollari per altri 55 jet F-35 per l'esercito Usa e i suoi alleati. REGENERON PHARMACEUTICALS ha comunicato utili e ricavi trimestrali migliori delle attese, aiutati da un balzo della domanda per il farmaco oftalmico di punta Eylea. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia