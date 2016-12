BORSA USA passa in positivo grazie a titoli energia su prezzo greggio

3 novembre (Reuters) - Un rialzo dei prezzi del greggio ha innescato un rally dei titoli del settore energia, spingendo gli indici nel terreno positivo nel pomeriggio a Wall Street. Exxon sale del 2%, Chevron di circa il 3% ed entrambe le azioni sono quelle che influenzano maggiormente gli indici Dow e S&P. In deciso rialzo anche Visa, dopo il ribasso di ieri sull'annuncio dell'acquisizione di Visa Europe. Activision Blizzard è tra i migliori del Nasdaq, dopo il ribasso di ieri sull'annuncio dell'acquisizione di King Digital per 5,9 miliardi di dollari. Alle 19,25 italiane l'indice Dow Jones sale dello 0,54%, lo S&P 500 segna +0,28%, il Nasdaq +0,41%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia