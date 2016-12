Wall Street - Stocks to watch del 3 novembre

3 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero ribasso, dopo che ieri un rally dei settori sanità e energia ha spinto l'indice Nasdaq 100 ai massimi da 15 anni. I dati macro sui nuovi ordini dell'industria negli Usa, che saranno diffusi nel pomeriggio, si prevede evidenzino a settembre un calo dello 0,9% su mese. Si attendono anche i dati sull'occupazione di venerdì, che potrebbero dare indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve in materia di tassi. Intorno alle 13,30 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,25%, quello sul Nasdaq lo 0,28% e quello sul Dow Jones lo 0,23%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,19%, il trentennale sale di 1/32 con un rendimento del 2,96%. Tra i titoli in evidenza oggi: AIG cala del 3,1% nel premarket dopo che il gruppo assicurativo ha realizzato un utile ben sotto le previsioni. King Digital balza del 14,4%, dopo che Activision Blizzard ha raggiunto un accordo per acquisire la società a 5,9 miliardi di dollari. Activision perde il 4,4%, Zynga sale del 5,4%. Sprint perde il 4,5% dopo un rosso del trimestre più grande delle attese. Fitbit cala dell'8% dopo aver eliminato il lockup su oltre 2 milioni di azioni, un mese prima di quanto previsto, e dopo aver annunciato un'offerta di 21 milioni di azioni. Diffondono i risultati dopo la chiusura del mercato: CBS , Groupon e Tesla. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia